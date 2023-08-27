«Должны быть какие-то рамки». Леонтьев — о неограниченном количестве легионеров в «Барысе»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался на тему неограниченного количества легионеров в «Барысе».
«Барыс» может подписывать сколько угодно легионеров, в то время как у российских клубов есть лимит в три иностранца, это справедливо? Конечно, когда один клуб имеет право подписывать неограниченное количество легионеров, это несправедливо. Должны быть какие-то рамки. Но раз так лига решила, то будем действовать в рамках этих правил. Все должны быть в одинаковых условиях, и тогда чемпионат будет интереснее и конкурентнее. Главное, чтобы он стал интереснее для зрителей», — сказал Леонтьев в интервью AllHockey.Ru.
Ранее Леонтьев рассказал о давлении на легионеров команды со стороны своих национальных федераций, из-за которого многие были вынуждены покинуть клуб в прошлом сезоне.
- 27 августа 2023
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