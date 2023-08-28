Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский представил новый дизайн своего шлема.
Фотографии шлема представила компания Sylabrush в своём «твиттере».
Фото: Sylabrush
Фото: Sylabrush
Фото: Sylabrush
Дизайн выполнен в синем и белом цветах и включает в себя изображения кошки — отсылка к прозвищу голкипера Big Cat, молний — отсылка к названию команды, пальм — один из символов Флориды.
Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.
Андрей Василевский возглавил рейтинг топ-10 лучших голкиперов лиги по версии НХЛ.
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