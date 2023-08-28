Глава КХЛ: хотим доказать, что лимит на легионеров надо увеличить. 5 — оптимальное число

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига хочет вернуть прежний лимит на легионеров. В предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков. В будущем чемпионате клубы смогут допускать к встречам лишь трёх игроков.
«Лимит на легионеров? Мы хотим доказать, что лимит надо увеличить. КХЛ считает, что пять – это оптимальный вариант. В следующем году сядем с Минспорта, будем обсуждать вопрос», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Федерация хоккея России 19 апреля 2022 года отправила предложение в Министерство спорта РФ о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трёх. 19 мая 2022 года председатель правления ФХР, член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг сообщил, что количество легионеров в заявке на матч будет сокращено с пяти до трёх с сезона-2023/2024.
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