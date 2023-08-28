Сушинский — о Федотове: поддерживаю хоккеиста, другого заработка у человека нет

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что поддерживает голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«А вот самому Ивану остаётся только играть в хоккей и как можно скорее набирать оптимальные кондиции. Конечно, он мог бы уехать в НХЛ, на которую его дисквалификация не распространяется, но слабо себе это представляю. Здесь нужно задать вопрос самому вратарю.

Самое главное: молодому парню жизненно необходимо регулярно выходить на лёд. В данном конфликте я не занимаю ничью сторону, но поддерживаю хоккеиста, поскольку он и так пропустил год. А другого заработка у человека нет», — заявил Сушинский в интервью RT.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов опроверг информацию о том, что якобы ЦСКА давил на лигу в вопросе регистрации контракта голкипера Ивана Федотова.