«Играли уже почти на 100 процентов». Форвард «Спартака» Хохлачёв — о Кубке мэра Москвы

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв прокомментировал победу красно-белых в Кубке мэра Москвы. В финале 27 августа «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. На счету Хохлачёва заброшенная шайба.

«Я думаю, что мы показали то, на что мы способны. Понятно, что это предсезонный турнир, но все играли уже почти на 100 процентов — до сезона осталось всего несколько дней. Сегодня мы бились против сильной команды, действующего чемпиона – играли здорово и заслуженно победили. У нас все уверены в своих силах, поэтому мы достойно войдём в новый сезон!» — приводит слова Хохлачёва официальный сайт «Спартака».

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в пятницу, 1 сентября, матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск. «Спартак» в своём первом матче встретится с «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября в 14:00 мск.