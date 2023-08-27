«Спартак» в конце матча вырвал победу у ЦСКА и стал победителем Кубка мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился финальный матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

На последней минуте первого периода Александр Бурмистров с передач Матвея Заседы и Дмитрия Вишневского открыл счёт в матче.

На 14-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв вновь вывел «Спартак» вперёд. Результативными передачами отметились Александр Бурмистров и Дмитрий Вишневский. Менее чем через две минуты Максим Цыплаков с передачи Егора Чезганова установил окончательный счёт в матче.

Таким образом, красно-белые стали победителями Кубка мэра Москвы 2023 года.