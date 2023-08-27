«Спартак» в конце матча вырвал победу у ЦСКА и стал победителем Кубка мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился финальный матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.
На последней минуте первого периода Александр Бурмистров с передач Матвея Заседы и Дмитрия Вишневского открыл счёт в матче.
На 14-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте.
На 17-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв вновь вывел «Спартак» вперёд. Результативными передачами отметились Александр Бурмистров и Дмитрий Вишневский. Менее чем через две минуты Максим Цыплаков с передачи Егора Чезганова установил окончательный счёт в матче.
Таким образом, красно-белые стали победителями Кубка мэра Москвы 2023 года.
- 27 августа 2023
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