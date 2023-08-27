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«Спартак» в конце матча вырвал победу у ЦСКА и стал победителем Кубка мэра Москвы

«Спартак» в конце матча вырвал победу у ЦСКА и стал победителем Кубка мэра Москвы
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился финальный матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

На последней минуте первого периода Александр Бурмистров с передач Матвея Заседы и Дмитрия Вишневского открыл счёт в матче.

На 14-й минуте второго периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте третьего периода Александр Хохлачёв вновь вывел «Спартак» вперёд. Результативными передачами отметились Александр Бурмистров и Дмитрий Вишневский. Менее чем через две минуты Максим Цыплаков с передачи Егора Чезганова установил окончательный счёт в матче.

Кубок мэра Москвы . Финал
27 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Бурмистров (Заседа, Вишневский) – 19:08 (5x4)     1:1 Каменев (Окулов, Плотников) – 33:37 (5x5)     1:2 Хохлачёв (Бурмистров, Вишневский) – 56:07 (5x4)     1:3 Цыплаков (Чезганов) – 57:50 (5x5)    

Таким образом, красно-белые стали победителями Кубка мэра Москвы 2023 года.

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