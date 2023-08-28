Андрей Мартемьянов оценил состояние Кэмерона Ли после перенесённого заболевания

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов оценил состояние защитника Кэмерона Ли. Канадец принял участие в матче за пятое место Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар». Хабаровчане уступили со счётом 3:4 Б.

«Как оценю состояние Кэмерона Ли? Дозировали его игровое время? Естественно, дозировали. У него какое-то вирусное заболевание было. Очень непонятное. Сумасшедшая слабость. Фактически два дня он из номера не выходил. Ему приносили даже питание. С утра выразил огромное желание играть. Я считаю, что кроме, может быть, последних моментов в овертайме, он отыграл на неплохом уровне, учитывая то, что он не готовился к матчу совсем», — сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.