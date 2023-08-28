«А где сейчас было бы не так?» Бывальцев – о конкуренции в центральной оси «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался о конкуренции среди центральных форвардов команды.

«Высокая конкуренция в центральной оси «Автомобилиста»? У меня так было везде. Когда в «Трактор» переходил, там были Седлак и Ткачёв, в Питере всё тоже было забито центрами. Разве что в «Витязе» и «Амуре» была не такая большая конкуренция.

В Екатеринбурге не будет статуса первого центра? А где сейчас было бы не так? В «Тракторе» оставаться? Там затянулись переговоры. Если чего-то хочешь выиграть с командой, то везде будет сильная конкуренция в центре – ЦСКА, СКА, «Динамо». Разве что в «Авангарде» недавно было не так», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Алексеем Бывальцевым читайте на «Чемпионате» завтра, 29 августа.