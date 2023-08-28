Бывальцев: звание мастера спорта — не повод для гордости. Есть корочка, дома в пыли лежит
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Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев высказался о присвоении звания мастера спорта.
«Звание мастера спорта – повод для гордости? Да не сказал бы. Теперь просто есть такая корочка, дома лежит. В пыли, наверное, уже (смеётся). Горжусь ли чем-то? Пока, наверное, нет. Нужно улучшать свои навыки и умения, добиваться больших результатов. Когда коньки на гвоздь повешу, тогда и посмотрю, будет ли чем гордиться», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
29-летний Алексей Бывальцев подписал контракт с «Автомобилистом» в мае 2023 года. Ранее он выступал за челябинский «Трактор».
Полное интервью с Алексеем Бывальцевым читайте на «Чемпионате» завтра, 29 августа.
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