«Разговаривал с «Металлургом». Бывальцев — о заинтересованных в нём клубах КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал, почему выбрал именно этот клуб для продолжения карьеры.

«Почему из многих заинтересованных клубов выбрал «Автомобилист»? В финансовом плане все предложения были примерно одинаковыми. Я не просил какой-то сверхъестественной зарплаты. Учитывался город – у меня есть маленький ребёнок, надо играть для семьи. В Екатеринбурге есть всё для удобства, там у меня родился сын, семье всё нравится. Это огромный плюс.

Мог ли оказаться здесь ещё до «Трактора»? Да, была такая история, но там немножко не договорились. Тогда не уладили вопрос руководители клубов. Пригодился бы «Металлургу»? Разговаривал с ним, но тогда было непонятно, кто будет главным тренером», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

29-летний Алексей Бывальцев подписал контракт с «Автомобилистом» в мае 2023 года.