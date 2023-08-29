Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Разговаривал с «Металлургом». Бывальцев — о заинтересованных в нём клубах КХЛ

«Разговаривал с «Металлургом». Бывальцев — о заинтересованных в нём клубах КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал, почему выбрал именно этот клуб для продолжения карьеры.

«Почему из многих заинтересованных клубов выбрал «Автомобилист»? В финансовом плане все предложения были примерно одинаковыми. Я не просил какой-то сверхъестественной зарплаты. Учитывался город – у меня есть маленький ребёнок, надо играть для семьи. В Екатеринбурге есть всё для удобства, там у меня родился сын, семье всё нравится. Это огромный плюс.

Мог ли оказаться здесь ещё до «Трактора»? Да, была такая история, но там немножко не договорились. Тогда не уладили вопрос руководители клубов. Пригодился бы «Металлургу»? Разговаривал с ним, но тогда было непонятно, кто будет главным тренером», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

29-летний Алексей Бывальцев подписал контракт с «Автомобилистом» в мае 2023 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бывальцев: звание мастера спорта — не повод для гордости. Есть корочка, дома в пыли лежит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android