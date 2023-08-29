Бывальцев ответил на вопрос, что склонило его к переходу в «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев рассказал, что повлияло на его решение перейти в екатеринбургский клуб, отметив, что его устроили условия контракта, которые он получил в новой команде.

«Повлиял ли невыход в плей-офф на мой уход из «Трактора»? Нет, там другие причины. В этом долго копаться, не очень хочу это делать. «Автомобилист» сделал хорошее предложение, и я согласился. Различия в предложениях «Автомобилиста» и «Трактора» небольшие. Просто переговоры с «Трактором» затянулись на долгое время. Как я уже сказал, не хочу в этом копаться, для меня важно как можно быстрее освоиться в «Автомобилисте» и хорошо играть. Что склонило меня к переходу в «Автомобилист»? Мы пообщались с Николаем Николаевичем Заварухиным. Я понял, что он хочет от меня. На этом, пожалуй, всё», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.