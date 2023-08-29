«Я не любитель Москвы, в СКА был — а куда ещё ехать?» Интервью с новичком «Автомобилиста»

В прошедшем сезоне Алексей Бывальцев стал вторым бомбардиром «Трактора», выдав самую результативную регулярку со времён своей игры в «Амуре» — на счету нападающего по итогам гладкого чемпионата-2022/2023 оказалось 39 (15+24) очков. Регуляркой, правда, всё и закончилось – челябинцы не смогли пробиться в плей-офф, а сам Алексей вскоре сменил одну уральскую команду на другую, перебравшись в «Автомобилист».

В интервью корреспонденту «Чемпионата» новичок екатеринбуржцев рассказал, что побудило его присоединиться к подопечным Николая Заварухина, объяснил, почему предпочёл остаться в Восточной конференции, а также выступил в защиту главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина.

«Не обращал внимания, что регулярно набирал очки»

— Как оцениваете предсезонку, насколько функционально готовы к сезону, над чем ещё нужно поработать?

— Хорошая подготовка, всё планомерно, по плану. Главное, чтобы мы были готовы 2 сентября. Ищем сыгранность, в целом всё хорошо.

— Почему «Автомобилист» провалился в первом периоде матча со СКА на кубке Пучкова?

— Голы посыпались, мы немного развалились. Когда быстро пропустили две шайбы, нужно было успокоиться. Мы неправильно отреагировали и пропустили ещё. После перерыва стали играть лучше.

— Команда пропустила три раза за последнюю пятиминутку встречи с «Салаватом».

— Там была совсем другая игра. Мы владели инициативой, играли хорошо, но где-то не хватило концентрации. Нужно было правильно сыграть, вовремя смениться, сбить темп игры. Тогда этого не получилось. Лучше пусть это происходит во время предсезонных турниров, чем в чемпионате.

— Сильно ли достаётся от тренера за такие провалы даже в предсезонке?

— Всё, что нам говорит тренер, – по делу. Иногда нужно немного грубо поговорить, чтобы ребята поняли, что расслабляться не стоит.

— Вы — один из 18 игроков, отыгравших все 68 матчей прошлого сезона. Каково это физически?

— Всё нормально. Больше игр, меньше тренировок.

— В декабре вам удалось провести восемь матчей подряд с результативными действиями, чего не было со времён игры в «Амуре».

— Не обращал внимания, что регулярно набирал очки. Была другая задача – выигрывать каждую игру. Старались как могли залезть в плей-офф. Наверное, не хватило как раз того очка, когда «Автомобилист» отыгрался за 0,01 секунды до конца матча.

«Полностью «Трактору» сплотиться не удалось»

— Невыход «Трактора» в плей-офф — провал?

— Да, конечно. Тем более после сезона, в котором были завоёваны бронзовые медали. Тяжёло что-то сказать. Со старта начали не очень хорошо. Не смогли выправить ситуацию, хотя матчей было достаточно. Все понимали, что постепенно играли лучше, но провалы всё равно оставались.

— Как этот провал восприняли в команде?

— Всё было нормально, но, видимо, полностью команде сплотиться не удалось. Многие лидеры покинули «Трактор» перед предыдущим сезоном, заменить их мы не смогли.

— С одной стороны, для вас лично сезон получился удачным, Вы показали хорошую игру. С другой — этого всё равно не хватило, чтобы пройти в плей-офф.

— Всегда хочется бороться за Кубок, в плей-офф совсем другая игра, другой накал. Но что поделать, в команде 30 человек, ты там не один. Нельзя повлиять на всё, что в ней происходит. Когда команда сплочена, все работают, то никаких проблем быть не должно. Если бы мы знали, из-за чего у нас было всё не так, то сразу бы это пресекли. Но когда не знаешь, в чём причина, это проблема. Не понимаешь, с чего начинать, в чём копаться.

Алексей Бывальцев в составе «Трактора» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Довольны ли лично своей игрой?

— В принципе да, я провёл нормальный сезон. Можно было где-то сыграть получше, нет предела совершенству.

— Повлиял ли невыход в плей-офф на ваш уход из «Трактора»?

— Нет, там другие причины. В этом долго копаться, не очень хочу это делать. «Автомобилист» сделал хорошее предложение, и я согласился.

— Насколько предложение «Автомобилиста» было лучше, чем «Трактора»?

— Различия небольшие. Просто переговоры с «Трактором» затянулись на долгое время. Как я уже сказал, не хочу в этом копаться, для меня важно как можно быстрее освоиться в «Автомобилисте» и хорошо играть.

«Период в «Тракторе» оценю на четыре с минусом»

— Оцените ваше трёхлетнее пребывание в «Тракторе».

— Я пришёл в команду после сезона, когда «Трактор» пропустил плей-офф. В первом году мы вышли туда с пятого места в конференции, но проиграли в первом раунде. Второй сезон был замечательный, взяли бронзу. Третий – провальный. Оценю на четыре с минусом.

— Не удивило ли, что не последовало кадровых перестановок в «Тракторе»?

— Каких именно?

— Увольнения Анвара Гатиятулина.

— Я считаю, что его не нужно увольнять. С ним команда дважды выиграла бронзу. Да, бывают такие ситуации, как в прошлом сезоне. По понятным причинам ушло много лидеров, найти замену им не смогли. Была тяжёлая ситуация, всё скомканно произошло. После одного провального сезона делать выводы неправильно.

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— Многие отмечают безэмоциональность Анвара Рафаиловича.

— Он может и накричать, просто не показывает виду на игре. Никто же не знает, как это происходит в раздевалке. Приходите, послушайте его (смеётся).

— Какие факторы склонили вас к переходу в «Автомобилист»?

— Мы пообщались с Николаем Николаевичем Заварухиным. Я понял, что он хочет от меня. На этом, пожалуй, всё.

— При этом на вас претендовали много клубов. Почему выбрали Екатеринбург?

— В финансовом плане все предложения были примерно одинаковыми. Я не просил какой-то сверхъестественной зарплаты. Учитывался город – у меня есть маленький ребёнок, надо играть для семьи. В Екатеринбурге есть всё для удобства, там у меня родился сын, семье всё нравится. Это огромный плюс.

— Вы могли оказаться в «Автомобилисте» ещё до «Трактора».

— Да, была такая история, но там немножко не договорились. Тогда не уладили вопрос руководители клубов.

«Мне ближе по душе на Урале находиться»

— Ваш агент говорил, что вы хотели остаться играть на Востоке. С чем связано такое желание?

— Честно, не задумывался об этом. Я не любитель Москвы, в СКА был, а куда ещё ехать? Я сам из Магнитогорска, мне ближе по душе на Урале находиться. Есть ещё «Куньлунь», но оттуда мне не звонили (смеётся).

— Как относитесь к конкуренции в «Автомобилисте»? Наверняка же понимали, что будете только третьим центром после Да Косты и Валка.

— У меня так было везде. Когда в «Трактор» переходил, там были Седлак и Ткачёв, в Питере всё тоже было забито центрами. Разве что в «Витязе» и «Амуре» была не такая большая конкуренция.

— Но сейчас вы всё-таки переходили в статусе первого центра, в «Авто» такой роли не будет.

— А где сейчас было бы не так? В «Тракторе» оставаться? Там затянулись переговоры. Если чего-то хочешь выиграть с командой, то везде будет сильная конкуренция в центре – ЦСКА, СКА, «Динамо». Разве что в «Авангарде» недавно было не так.

— Родному «Металлургу» вы бы пригодились.

— Разговаривал с ним, но тогда было непонятно, кто будет главным тренером.

— Вы только пришли в «Автомобилист», но уже получили нашивку альтернативного капитана.

— Думаю, это временное явление.

— В Екатеринбурге возрождается ваша связка с Олегом Ли. Ждать ли магию?

— Надеемся (улыбается). Мы так же хорошо общаемся, всегда поддерживали связь. О моём переходе в «Автомобилист» он узнал самым первым.

Алексей Бывальцев и Олег Ли Фото: hc-avto.ru

«500 матчей, время летит»

— Если считать плей-офф, то следующее ваше очко будет 200-м в КХЛ. К тому же вам осталось провести 35 матчей до 500 игр в лиге. Могли представить себе такое во время дебюта?

— Я тогда играл в «Адмирале», вообще ни о чём таком не думал. Главное было закрепиться в команде, так же, как и в первом сезоне в Хабаровске. Сейчас смотришь – 500 матчей, время летит, и всё. А так не думал об этом. Не знал, как всё сложится.

— Глобальных целей тогда тоже перед собой не ставили?

— Нет. Хотелось просто закрепиться в составе и играть в хоккей.

— Осталась ли эмоциональная привязка к «Адмиралу» как к команде, в которой начался ваш путь в КХЛ?

— К «Адмиралу» нет, я там всего-то 10 матчей провёл. Скорее, к «Амуру».

— При Заварухине результаты «Автомобилиста» прогрессируют. В раздевалке уже говорят об амбициях на следующий сезон?

— Конечно. Нужно ставить самые высокие задачи и идти к их выполнению. Не будешь ставить задачи – не будет результата.

«Когда коньки на гвоздь повешу, тогда и посмотрю, будет ли чем гордиться»

— Стала ли быстрее игра после введения правила трёх секунд?

— Пока не почувствовал такого. Теперь защитники просто стоят не за, а перед воротами (смеётся).

Алексей Бывальцев Фото: hc-avto.ru

— Вам как центру удобнее, что теперь при игре в большинстве команды будут начинать период или овертайм в зоне атаки?

— Это хорошее правило. Не теряешь времени на раскатку, если выигрываешь вбрасывание. Даже если остаётся 20–30 секунд, есть время разыграть и забросить.

— А к перекрёстному плей-офф как относитесь?

— Такой вид плей-офф лучше, всем уже приелось одно и то же. Что на Востоке, что на Западе. Хочется чего-то новенького.

— В апреле вы получили звание мастера спорта за бронзу в сезоне-2021/2022 с «Трактором». Для вас это повод для гордости?

— Да не сказал бы. Теперь просто есть такая корочка, дома лежит. В пыли, наверное, уже (смеётся).

— Чем-то вообще гордитесь?

— Пока, наверное, нет. Нужно улучшать свои навыки и умения, добиваться бóльших результатов. Когда коньки на гвоздь повешу, тогда и посмотрю, будет ли чем гордиться.

— В прошлом сезоне «Трактор» устроил конкурс, когда болельщикам предложили придумать подпись для ваших клюшек. Почему исчезла старая и появился ли новый вариант?

— Старая исчезла, потому что стал играть регулярными клюшками. Спецзаказ не подошёл, не стал тогда заморачиваться. Если честно, версии болельщиков не посмотрел. Возможно, итоги конкурса подвели, но без меня.