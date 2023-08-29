Бывальцев: «Трактору» не нужно увольнять Гатиятулина. После одного провала это неправильно

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев, выступавший ранее за «Трактор», заявил, что руководству челябинского клуба не следует увольнять главного тренера команды Анвара Гатиятулина и стоит дать ему шанс.

«Я считаю, что его не нужно увольнять. С ним команда дважды выиграла бронзу. Да, бывают такие ситуации, как в прошлом сезоне. По понятным причинам ушло много лидеров, найти замену им не смогли. Была тяжёлая ситуация, всё скомканно произошло. После одного провального сезона делать выводы неправильно. Анвар Рафаилович безэмоционален? Он может и накричать, просто не показывает виду на игре. Никто же не знает, как это происходит в раздевалке. Приходите, послушайте его (смеётся)», — сказал Бывальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.