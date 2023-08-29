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«Колорадо» подписал пробный контракт с экс-форвардом «Далласа» Кивирантой

«Колорадо» подписал пробный контракт с экс-форвардом «Далласа» Кивирантой
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«Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с финским бывшим нападающим «Даллас Старз» Йоэлем Кивирантой. Об этом сообщает журналист The Athletic Питер Боу в своём «твиттере».

27-летний Кивиранта — воспитанник «Йокерита». Нападающий не был выбран на драфте НХЛ, однако в 2019 году оказался в системе «Далласа». В своём первом же сезоне в Северной Америке финский форвард получил вызов в основную команду «звёзд».

В прошлом сезоне Кивиранта провёл 70 матчей в составе «Далласа» в регулярном чемпионате, набрав в них девять (8+1) очков.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Кивиранта сыграл 163 матча, в которых набрал 28 (16+12) очков при показателе полезности «-13».

Кивиранта — чемпион мира в составе сборной Финляндии.

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