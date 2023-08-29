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Тарасенко попал в топ-30 лучших свободных агентов НХЛ в 2024 году по версии THW

Североамериканский журналист Алекс Шованси в статье на портале The Hockey Writers составил предварительный список лучших неограниченно свободных агентов Национальной хоккейной лиги на межсезонье 2024 года.

В список вошёл российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко. 31-летний форвард занял 24-е место. Напомним, 28 июля 2023 года Тарасенко подписал однолетнее соглашение с канадским клубом.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс».

2. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс».

3. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

4. Девон Тэйвз, «Колорадо Эвеланш».

5. Элиас Линдхольм, «Калгари Флэймз».

6. Джо Павелски, «Даллас Старз».

7. Марк Шайфли, «Виннипег Джетс».

8. Джейк Гюнцель, «Питтсбург Пингвинз».

9. Чандлер Стивенсон, «Вегас Голден Найтс».

10. Мэтт Дюшейн, «Даллас Старз».