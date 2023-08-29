Плющев — о ситуации с Федотовым: можно было достичь компромисса без всякой шумихи

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в ситуации с контрактом голкипера Ивана Федотова можно было договориться без конфликтов.
«Я хотел бы, чтобы Федотов играл. Но есть юридические вопросы, которые нужно решить на уровне клубов. ФХР — значимый субъект ИИХФ.
Если федерация выпустила заявление, значит, возникли какие-то вопросы. Но любые спорные моменты можно разрешить за столом переговоров. О том, что Федотов продолжит хоккейную карьеру после демобилизации, все знали. Можно было предвидеть возникновение неоднозначных ситуаций. И достичь компромисса без всякой шумихи», — сказал Плющев в интервью «Известиям».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение Федерации хоккея России запретить играть голкиперу ЦСКА Ивану Федотову до 1 января 2024 года из-за дисквалификации от Международной федерации хоккея.
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