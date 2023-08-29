Александр Хохлачёв обменян из «Спартака» в «Амур»
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В результате обмена со «Спартаком» нападающий Александр Хохлачёв переходит в «Амур», столичный клуб получает нападающего молодёжной команды Артёма Гуменюка и денежную компенсацию, сообщает пресс-служба хабаровчан.
Александр Хохлачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ. Всего в КХЛ нападающий провёл 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.
Хохлачёв — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда», серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2012 и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2013 в составе сборной России.
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