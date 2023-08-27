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Хохлачёв ответил на вопрос, почему игроки «Спартака» не притронулись к Кубку мэра Москвы

Хохлачёв ответил на вопрос, почему игроки «Спартака» не притронулись к Кубку мэра Москвы
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Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв рассказал о победе на Кубке мэра Москвы и ответил на вопрос, почему игроки красно-белых не стали трогать предсезонный трофей.

«Понятно, что всегда приятно выигрывать, выиграли турнир. Хорошо поработали на предсезонном этом этапе, сейчас это надо забыть и готовиться к сезону. Мы выиграли все предсезонные матчи, это добавит нам уверенности. Я думаю, ребята все понимают, что у нас собралась хорошая команда, это придало уверенности, на ней мы войдём в новый сезон.

Почему не стали притрагиваться к трофею? Не буду раскрывать все наши секреты, поэтому просто скажу: так решили все вместе и тренерский штаб, что не будем трогать и всё. Решили после матча, когда выиграли. Если бы не было договорённости, не знаю, не думал о том, подойду или нет», — приводит слова Хохлачёва ТАСС.

Напомним, «Спартак» в финальном матче Кубка мэра Москвы с ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.

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