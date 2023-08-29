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Агент Хохлачёва назвал главную причину обмена игрока из «Спартака» в «Амур»

Агент Хохлачёва назвал главную причину обмена игрока из «Спартака» в «Амур»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы бывшего нападающего «Спартака», а ныне форварда «Амура» Александра Хохлачёва, объяснил обмен хоккеиста.

«На следующий год Александр Хохлачёв становится неограниченно свободным агентом. «Спартак» начал с нами переговоры о продлении контракта, но договориться нам не удалось», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня, 29 августа, в результате обмена со «Спартаком» нападающий Александр Хохлачёв перешёл в «Амур». Хохлачёв – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Авангарда». В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ. Всего в КХЛ нападающий провёл 436 матчей, забросив 109 шайб и отдав 167 результативных передач.

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