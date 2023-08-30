Игрок сборной США Барбер сравнил чемпионат мира и АХЛ

Американский нападающий «Барыса» Райли Барбер сравнил выступление в АХЛ и на чемпионате мира по хоккею. Форвард принял участие в ЧМ-2022 в составе сборной США.

«Это два абсолютно разных турнира. Чемпионат мира проходит в конце сезона. У многих игроков к этому моменту есть травмы, поэтому не все соглашаются приехать. В итоге сборная – это микс из тех, у кого были возможность и желание приехать. Мы играли в Финляндии. Я получил там большой опыт и удовольствие», – сказал Барбер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Всю свою карьеру Барбер, задрафтованный в 2012 году «Вашингтоном», провёл в Северной Америке. Ранее Райли входил в состав юниорской и молодёжной сборной США. В 2022 году спортсмен дебютировал в национальной команде на чемпионате мира в элитном дивизионе. В его статистике числятся 16 матчей в НХЛ и более 430 игр в АХЛ. Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа», «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Барбером читайте на «Чемпионате»: