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Интервью с одним из сильнейших иностранцев в КХЛ — Райли Барбером из «Барыса»

«Моя мечта — выиграть с «Барысом» Кубок Гагарина». Интервью с новой звездой КХЛ
Егор Бульчук
Райли Барбер
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Американский снайпер «Барыса» — о том, как бросать, чтобы достигать цели.

На просторах КХЛ осталось не так много действительно топовых иностранцев, и Райли Барбер – одно из невероятных исключений. 29-летний форвард провёл почти всю карьеру в АХЛ и быстро становился лидером во всех командах, где оказывался. За 433 матча Барбер набрал 386 очков, и порой кажется, что только сумма нелепых случайностей не позволила ему толком добраться до НХЛ. Это большая удача для «Барыса», что в ближайшем сезоне Райли будет помогать именно астанинскому клубу.

Подробный портрет Райли Барбера:
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«Овечкин», которого недооценили. «Барыс» привёз в КХЛ американца с убойным броском

В 12 лет Барбер выбирал между бейсболом и хоккеем

– Вы подписали контракт с «Барысом» в августе. Почему так поздно?
– Лето получилось необычным для меня. Потребовалось некоторое время, чтобы изучить все варианты и принять решение.

– Это были предложения от других клубов КХЛ или из Северной Америки?
– Вариантов было не очень много. Когда «Барыс» связался со мной, я почти сразу согласился.

– До этого лета у вас были предложения из КХЛ?
– Нет, такого не было.

– Знали кого-то из игроков «Барыса» до переезда сюда?
– Знал, но совсем немногих парней, которые играли в КХЛ. Я учился в колледже вместе с Энтони Луисом.

– Консультировались с ним?
– О, да, я выполнил своё домашнее задание (смеётся). Спрашивал у ребят, как здесь всё происходит.

– И что говорили?
– Я бы сказал, что многие ребята довольны. Энтони говорил, что ему очень понравилось в «Барысе», поэтому в целом для меня не было сложным решением выбрать этот вариант.

– Успели посмотреть Астану?
– У меня ещё не было достаточно времени, чтобы посмотреть город, потому что мы постоянно в дороге. Но я наслышан об Астане и в приятном предвкушении.

– В «Барысе» довольно много молодых местных игроков. От вас требуют просто играть в хоккей, забивать голы или вместе с этим ещё и помогать в развитии казахстанцев?
– Да, так и есть. Когда у тебя почти 10 лет опыта в профессиональном хоккее, то всегда есть вещи, которыми можно поделиться с определёнными игроками. Мне очень нравится играть в хоккей, но и в то же время приятно и интересно делать это вместе с новым поколением хоккеистов.

– Как вы оцените уровень казахстанских хоккеистов?
– Я думаю, они классные хоккеисты. Уверен, они могли бы играть и в Северной Америке. Я на самом деле очень впечатлён тем, как игроки из Казахстана катаются и играют.

Андрей Скабелка сильно отличается от североамериканских тренеров?
– Нет, совсем нет. У него есть своя система, как и у любого другого тренера.

– Вы рассказывали, что были хороши не только в хоккее, но и в бейсболе, и выбирали между двумя видами спорта. В каких компонентах бейсбол лучше хоккея?
– Да, примерно в 12 лет мне пришлось выбирать. Я бы сказал, что в плане физической формы бейсбол доступнее, можно набрать чуть больше веса, чем у нас (смеётся). Но вообще они проводят очень много игр в течение регулярного чемпионата – думаю, что около 160 (в ведущей американской бейсбольной лиге МЛБ каждая команда проводит по 162 матча в регулярном чемпионате. – Прим. «Чемпионата»). У них нет столько времени на отдых, сколько есть у нас. Но главный момент – это то, что им не требуется такая кардиоподготовка, какая требуется нам.

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Чем полезны длинные автобусные поездки по городам АХЛ

– Вы из хоккейной семьи. Отец планирует смотреть ваши игры в КХЛ?
– Да, мы рассчитываем найти способ, как смотреть матчи. Он, как и я, ждёт начала сезона. Я думаю, на Рождество семья приедет ко мне пообщаться и посмотреть Астану.

– Самый ценный совет от отца.
– Продолжай играть. Играй столько, сколько сможешь.

– Ваши братья тоже хоккеисты.
– Мой младший брат играет в студенческой лиге NCAA. Он вратарь.

– Как его успехи?
– Он неплох. Играет немного, но, думаю, он больше наслаждается учёбой в колледже.

Райли Барбер (справа)

Райли Барбер (справа)

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– В прошлом году вы впервые сыграли на чемпионате мира. Какие впечатления от этого турнира? Как вы оцените его уровень – он выше, чем в АХЛ, или ниже?
– Это два абсолютно разных турнира. Чемпионат мира проходит в конце сезона. Многие игроки к этому моменту имеют травмы, поэтому не все соглашаются приехать. В итоге сборная – это микс из тех, кто имел возможность и желание приехать. Мы играли в Финляндии. Я получил большой опыт и удовольствие.

– В России есть стереотип, что в АХЛ невозможно играть — только биться и бороться. Опровергнете или согласитесь?
– Я бы согласился с этим 10 лет назад, когда только пришёл в лигу, или даже восемь лет назад. Тогда действительно акцент был смещён в сторону физической борьбы. Но в последнее время там обращают больше внимания на то, как играют в НХЛ, и стараются подстраиваться под этот уровень.

– Говорят, самое сложное в АХЛ – это бесконечные переезды на автобусах…
– В АХЛ много вещей, которые испытывают тебя на прочность. Что касается поездок, то, действительно, за эти годы я очень много миль проехал на автобусе. Но и это ценный опыт: во время таких поездок сближаешься с командой, отлично узнаёшь людей, с которыми играешь.

– Готовы к длительным перелётам между городами КХЛ?
– Да, летать лучше, чем ездить.

«Возраст – это только цифра»

– Каким был ваш первый матч в НХЛ?
– Это была игра в Вашингтоне против Коннора Макдэвида и «Ойлерз». Я позвал на матч родителей. Не то чтобы этот матч сложился для меня очень здорово, но я получил массу впечатлений. Это то, что ты никогда не забудешь. Находиться в раздевалке напротив Алекса Овечкина, Кузнецова и иметь возможность разделить лёд с ними – это невероятно.

– Человек с таким броском, как у вас, может пригодиться многим командам НХЛ. У вас было чувство, что вас недооценили?
– Я стараюсь играть в свою игру, делать своё дело так, чтобы в конце дня мне не в чем было себя упрекнуть. То, что думают обо мне другие люди – это их дело.

– Ваш бросок – это больше про талант или про навык?
– Я проделал колоссальную работу над броском и продолжаю совершенствоваться. Думаю, это в первую очередь результат тренировок.

– Но ваш отец также здорово бросал?
– На мой взгляд, он бросал лучше.

Кто может составить Барберу компанию в большинстве?
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– В чём ваши сильные стороны, помимо броска?
– Думаю, это моё хоккейное чутьё. Я достаточно хорошо играю в разных частях площадки, хорош при розыгрыше большинства, умею открываться под передачи.

– Вы часто меняли команды. Каждый следующий переезд даётся легче или всегда сложно?
– Это всегда некоторый вызов. Но да, я часто переходил в другие команды и сравниваю это с переходом в новую школу: знакомишься со всеми, а затем начинаешь всё сначала.

– Где было больше шансов попасть в лигу – в «Вашингтоне», «Монреале», «Детройте», «Далласе»?
– Везде были разные ситуации. Я думаю, что никогда не узнаешь, какая была бы у тебя возможность, пока она тебе реально не представится. Каждый раз, когда мне звонили и говорили, что поднимают в НХЛ, я был очень удивлён и безумно рад.

– Вы уже упомянули об Овечкине. Какие впечатления от общения с ним?
– Разделить лёд с одним из лучших игроков в истории – это большая привилегия. Алекс – хороший парень и за пределами льда.

– В раздевалке он чаще молчит или говорит?
– Он постоянно говорит, постоянно пытается мотивировать.

– В прошлом году вы установили личный рекорд результативности в АХЛ. То есть ваша карьера на подъёме?
– Да, думаю, что в последние три года иду по нарастающей. Я делаю правильные вещи за пределами льда, правильно готовлюсь, и это отражается на игре. Честно говоря, мне кажется, что сейчас я показываю свой лучший хоккей в карьере. Мне скоро исполнится 30 лет, но возраст – это только цифра.

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– Кто лучший игрок современности?
– Коннор Макдэвид.

– Ваше любимое место в США?
– Плимут в штате Мичиган – город, где я сейчас живу.

– Идеальный способ отдохнуть от хоккея?
– Включить «Нетфликс», посидеть и посмотреть кино. Дома у меня две собаки. Я много времени провожу в их компании, люблю с ними гулять.

– Какая ваша хоккейная мечта?
– Прямо сейчас моя мечта – выиграть Кубок Гагарина вместе с «Барысом».

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