Стал известен состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2023/2024

Континентальная хоккейная лига назвала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон Фонбет КХЛ.

СДК КХЛ — орган КХЛ, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и иных представителей команд клубов.

В состав СДК вошли:

Валерий Каменский – председатель;

Алексей Анисимов – член комитета;

Фёдор Канарейкин – независимый эксперт;

Сергей Немчинов – независимый эксперт;

Ильдар Мухометов – независимый эксперт;

Александр Поляков – независимый эксперт;

Александр Солнцев – секретарь.

Новый сезон КХЛ стартует матчем в Москве между ЦСКА и «Ак Барсом» 1 сентября.