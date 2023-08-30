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Стал известен состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2023/2024

Стал известен состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ на сезон-2023/2024
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Континентальная хоккейная лига назвала состав Спортивно-дисциплинарного комитета на ближайший сезон Фонбет КХЛ.

СДК КХЛ — орган КХЛ, осуществляющий рассмотрение ситуаций и (или) событий, возникающих до, во время и после матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, товарищеских матчей и турниров КХЛ, МХЛ, ЖХЛ и связанных с дисциплинарными нарушениями со стороны хоккеистов, тренеров и иных представителей команд клубов.

В состав СДК вошли:

Валерий Каменский – председатель;
Алексей Анисимов – член комитета;
Фёдор Канарейкин – независимый эксперт;
Сергей Немчинов – независимый эксперт;
Ильдар Мухометов – независимый эксперт;
Александр Поляков – независимый эксперт;
Александр Солнцев – секретарь.

Новый сезон КХЛ стартует матчем в Москве между ЦСКА и «Ак Барсом» 1 сентября.

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