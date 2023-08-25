Ротенберг — о судьях в КХЛ: у них ноль ответственности, они поехали на ужин и отдыхать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о судействе в Континентальной хоккейной лиге.

«После каждой игры мы пишем, смотрим видео, рисуем. Сегодня приходил главный арбитр КХЛ (Алексей Анисимов. – Прим. «Чемпионата»). Он нам рассказал, какой у нас будет современный чистый хоккей и будут давать удаления. Но мы видим, как на самом деле всё происходит, народ не обманешь. Я выбежал на лёд, потому что подумал, что Бардакова убили, я пошёл ему помогать. Не дай бог что – нужно было бы вызывать скорую помощь и увозить его в больницу.

У нас уже были такие случаи: Кирилла Танкова сзади ударили, его спасли на волоске, жизнь ему спасли. Кому это нужно, для кого такой хоккей нужен? А какая ответственность у судейства? Никакой. Они поехали на ужин и отдыхать. У судейского корпуса ноль ответственности за здоровье хоккеистов. Давайте как-то вместе с этим разберёмся. Будем обращаться дальше в лигу и в ФХР, но это не от нас зависит, но ситуация не в наших руках. Иначе к нам болельщики на трибуны больше не придут: будут пустые трибуны, ноль доходов, ноль спонсоров. Как мы будем дальше развивать наш хоккей в России? Давайте об этом подумаем совместно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сегодня, 25 августа, СКА обыграл «Сибирь» в матче турнира имени Николая Пучкова со счётом 6:3. В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Этот эпизод вызвал недовольство у Ротенберга, который нецензурно обращался к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лёд. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.