Источник: у большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внеплановой проверки

Практически у всех хоккеистов «Толпара» нашли допинг, сообщает телеграм-канал Baza. После обнаружения допинга у семерых игроков, руководство клуба отправило всю команду в частную клинику сдавать анализы — в итоге запрещённые препараты нашли вообще у всех хоккеистов команды, кроме травмированных. И даже у техника с массажистом. Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время.

Ранее семь хоккеистов уфимского «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов, Александр Устюжанин обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами.

Источники «Базы» утверждают, что тренер, не имея медицинского образования, «пичкал команду непонятно чем» и не согласовывал это с врачом клуба. Со слов наших источников, медик знал о происходящем и даже писал директору ХК служебную записку с просьбой принять меры — к тому же игроки стали жаловаться на проблемы со здоровьем и пропажу аппетита даже после игры. Однако разбираться начали только после получения положительных допинговых проб.

При этом, как отметили источники, Загретдинов каждый месяц закупал препаратов на 200 тысяч рублей. Но что именно приобретал тренер, неясно, поскольку в команде просто не вели медицинский журнал обращений и выдачи препаратов. За это Росздравнадзор уже оштрафовал медика, а вот тренером и допингом придётся заниматься следователям.