«Должна быть доказана вина. Санкции последуют». Глава КХЛ — о допинг-скандале в «Толпаре»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о допинг-скандале в молодёжном клубе «Толпар».

«Допинг в «Толпаре»? Мы ждём решения РУСАДА. Знаем, что там происходит. Все остальные игроки сдали тесты, и у них не нашли допинга. РУСАДА разбирается, не может быстро принять решение. На данный момент игроки с положительными тестами не могут играть. Мы пытаемся ускорить процесс, понять, что ребят ждёт.

Санкции к врачу, который давал им допинг? РУСАДА ведёт расследование. Должна быть доказана вина. Санкции обязательно последуют. Ребята молодые, вся карьера впереди», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 25 августа семь хоккеистов уфимского «Толпара» обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг.