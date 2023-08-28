«Должна быть доказана вина. Санкции последуют». Глава КХЛ — о допинг-скандале в «Толпаре»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о допинг-скандале в молодёжном клубе «Толпар».
«Допинг в «Толпаре»? Мы ждём решения РУСАДА. Знаем, что там происходит. Все остальные игроки сдали тесты, и у них не нашли допинга. РУСАДА разбирается, не может быстро принять решение. На данный момент игроки с положительными тестами не могут играть. Мы пытаемся ускорить процесс, понять, что ребят ждёт.
Санкции к врачу, который давал им допинг? РУСАДА ведёт расследование. Должна быть доказана вина. Санкции обязательно последуют. Ребята молодые, вся карьера впереди», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 25 августа семь хоккеистов уфимского «Толпара» обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг.
- 28 августа 2023
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