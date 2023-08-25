Семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера в том, что он заставлял их принимать допинг

Семь хоккеистов уфимского «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов, Александр Устюжанин обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Ранее игроки попались на допинге в феврале-апреле 2023 года. По информации источника, спортсмены заявили, что подозрительные БАДы и уколы им назначал тренер по физподготовке. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директору команды и проблемами с карьерой. Руководство команды в ситуацию не вмешивалось, считая, что тренеру по физподготовке виднее.

Сообщается, что в мае допинг-пробы взяли ещё у десятерых игроков «Толпара».