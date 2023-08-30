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Николай Жердев продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии

Николай Жердев продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии
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Форвард Николай Жердев продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии, сообщает «Белорусский хоккей». Российский нападающий перешёл в итальянский клуб «Аллеге» (второй дивизион).

В минувшем сезоне 38-летний форвард защищал цвета «Юности» и «Динамо-Молодечно». Напомним, летом 2022 года Жердев проходил просмотр в минском «Динамо».

38-летний форвард сыграл за «Динамо-Молодечно» в регулярке 32 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф Жердев провёл один матч без набранных очков. «Динамо-Молодечно» уступило в 1/4 финала белорусской Экстралиги солигорскому «Шахтёру» со счётом 2-4 в серии.

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