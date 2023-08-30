Николай Жердев продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии
Поделиться
Форвард Николай Жердев продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Италии, сообщает «Белорусский хоккей». Российский нападающий перешёл в итальянский клуб «Аллеге» (второй дивизион).
В минувшем сезоне 38-летний форвард защищал цвета «Юности» и «Динамо-Молодечно». Напомним, летом 2022 года Жердев проходил просмотр в минском «Динамо».
38-летний форвард сыграл за «Динамо-Молодечно» в регулярке 32 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф Жердев провёл один матч без набранных очков. «Динамо-Молодечно» уступило в 1/4 финала белорусской Экстралиги солигорскому «Шахтёру» со счётом 2-4 в серии.
Комментарии
- 30 августа 2023
-
15:25
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:03
-
12:50
-
12:30
-
12:05
-
11:49
-
11:35
-
11:10
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
04:21
-
04:02
-
03:36
-
03:23
-
01:35
- 29 августа 2023
-
23:50
-
23:27
-
23:04
-
22:43
-
22:20
-
22:07
-
21:42
Партнерский контент