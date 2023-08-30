Иван Николишин: в Омске с точки зрения города энергетика самая высокая

Новичок «Авангарда» Иван Николишин рассказал о времени своей игры за хабаровский «Амур» и сравнил энергетику городов этих команд.

«Первые впечатления от «Авангарда» и Омска? Уже почувствовал в Омске хоккейный ажиотаж, все разговоры — только об «Авангарде», много болельщиков даже на тренировках. Атмосфера!

Для меня она однозначно важна. Считаю, что в Хабаровске перезагрузил свою карьеру отчасти благодаря тому, что город — хоккейный и душевный. В Омске с этой точки зрения энергетика самая высокая. Мне очень важно ей подпитываться», — сказал Николишин в интервью Russia-Hockey.ru.

27-летний Николишин в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 (17+25) очками в 67 матчах.