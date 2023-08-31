Президент «Локомотива»: к сожалению, в КХЛ не совсем равные условия для клубов

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что клубы КХЛ находятся в неравных условиях, намекнув на обход потолка зарплат некоторыми организациями, который для каждого клуба лиги составляет 900 миллионов рублей.
«Сказать, что мы не следим за публикуемой информацией о зарплатах в КХЛ, было бы неправильно. Следим, но не изучаем. Тем более с арифметикой в некоторых хоккейных организациях не очень хорошо — поэтому какой смысл? Я развивать мысль не буду, думаю, вы сами всё понимаете. Считаю, что у нас не совсем равные условия, к сожалению.
Борьба с этим? Условие только одно, много раз уже об этом говорил: мы не должны доверять управление, в частности хоккеем, узкой группе лиц. Все клубы должны быть равными участниками управления, тогда легче всё обсуждать, контролировать и так далее», — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне «Локомотив» занял третье место в Западной конференции в регулярном чемпионате, а в плей-офф ярославский клуб уступил будущим чемпионам ЦСКА во втором раунде.
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