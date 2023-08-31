Коваленко — о допинге в «Толпаре»: в моё время мельдоний был широко распространён

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о ситуации с допингом в молодёжном клубе «Толпар».

«Судя по тому, что вижу в последнее время вокруг «Салавата Юлаева», Козлову и его команде в предстоящем сезоне будет тяжело. Не исключено, что даже прошлогодний результат повторить не удастся.

«Салават» — единственный из грандов Востока, у кого лишь один легионер и явные проблемы с составом. Да, есть «Локомотив», который прошлый сезон прошёл вообще без легионеров, но в Ярославле мощная школа. А в Уфе ситуация другая — клуб МХЛ «Толпар» попался на допинг-контроле, судя по прессе, некоторых молодых игроков ждут дисквалификации. Это удар и по «Салавату».

Судя по СМИ, речь о мельдонии. Когда начинал свою карьеру, в нашем хоккее этот препарат был широко распространён, он защищал сердечную мышцу.

Но сейчас, к сожалению, вокруг спорта всюду политика. Насколько понимаю, западным структурам через свои организации удалось протащить запрет на мельдоний, при этом его аналоги, которые разработаны в Северной Америке, наоборот, разрешены. На мой взгляд, это не столько борьба с допингом, сколько обычный бизнес. Но это не оправдание для Уфы. Раз закон о запрете мельдония принят, значит, необходимо его выполнять. А тут массовое нарушение», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на ситуацию с допингом в молодёжном клубе «Толпар».