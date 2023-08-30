«У нас всё прозрачно, всё проверяется». Каменский — о ситуации с допингом в «Толпаре»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на ситуацию с допингом в молодёжном клубе «Толпар».

«Мне трудно, я в этом не разбираюсь. Конечно, в команде всё должно быть чисто и прозрачно, врач должен знать, что он даёт и не даёт. Если всё так действительно, то вина врача. Какое должно быть наказание? Жёсткое должно быть, конечно.

Нужно сделать проверку, которая будет ни от кого не зависеть, независимую, и тогда уже смотреть. Есть РУСАДА, есть всё, что легко проверяется.

Нужно ли делать, чтобы всё было прозрачно? Я не понимаю, что вы имеете в виду. У нас всё прозрачно, всё официально проверяется на допинг, проверяются все хоккеисты во всех лигах. Это ошибка врача, или я не знаю, что это, надо у него спросить, поэтому здесь кого-то больше винить не стоит», — сказал Каменский в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее о ситуации с допингом в молодёжном клубе «Толпар» высказался двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.