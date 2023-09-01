Нападающий клубов КХЛ Дмитрий Лугин объявил о завершении карьеры

Нападающий клубов КХЛ Дмитрий Лугин объявил о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 33 лет.

«Спасибо судьбе за проведённое время в большом хоккее! «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи», ещё раз большое спасибо за доверие представлять ваши команды в КХЛ! Спасибо всем, кто поддерживал и переживал.

Отдельная благодарность моему первому тренеру Сергею Ивановичу Курмеше, Ханну Йортикке за шанс играть в КХЛ, Александру Леонидовичу Андриевскому за работу в «Адмирале» и «Сочи», — цитирует Лугина агентство Шуми Бабаева.

Лугин за свою карьеру в КХЛ провёл 552 матча, в которых набрал 183 (84+99) очка. Нападающий выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи» и «Витязь».