Вайсфельд: «Ак Барс» — фаворит №1 на Востоке, обойти их можно только в случае форс-мажора

Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что «Ак Барс» является очевидным фаворитом в борьбе за первое место Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

«Является ли «Ак Барс» фаворитом номер один на Востоке? Да, это фаворит номер один. На длинной дистанции вряд ли кто-то сможет их обойти, только если не случится какого-нибудь форс-мажора. В плей-офф такая вероятность выше.

Скажется ли история с допингом в системе «Салавата» на игре команды? Такие события оптимизма не вселяют никогда, это всегда плохо сказывается на клубе. Неизвестно, чем это закончится, какие будут результаты расследования», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате»: