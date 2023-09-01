Кессел готов прервать свою рекордную серию без пропуска матчей ради нового контракта в НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кессел хочет продолжить карьеру. 35-летний нападающий на текущий момент находится без контракта. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщает, что Кессел дал понять командам, что возможный пропуск матчей не будет для него проблемой. Сообщается, что форвард рассчитывает на однолетний контракт.

Кессел – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Кессел выступал за «Торонто» с 2009 по 2015 год. В составе «Питтсбурга» нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2016 и 2017 годах.

В прошлом сезоне НХЛ Кессел провёл все 82 матча регулярки, в которых набрал 36 (14+22) очков. В плей-офф форвард сыграл лишь четыре матча в серии первого раунда с «Виннипегом», в которых отметился двумя результативными передачами.