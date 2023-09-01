Канадский защитник «Северстали»: планирую продолжать изучать русский язык каждый день

Канадский защитник «Северстали» Марк Барберио заявил, что планирует продолжать изучение русского языка и в этом ему будет помогать словацкий партнёр по команде Адам Лишка.

«Планирую продолжать изучать русский язык каждый день. Не уверен насчёт того, что смогу овладеть языком так же хорошо, как Адам Лишка, потому что он словак, а словацкий, чешский и русский в чём-то похожи. Но мой родной язык — английский, также я неплохо разговариваю на французском, однако они совсем не похожи на русский.

В прошлом году у меня не было особой необходимости учить русский язык, потому что в команде было много легионеров и белорусских ребят, отлично знающих английский. Несмотря на это, я всё равно сделал большой прогресс в изучении русского за последние два года. В этом сезоне всё будет совершенно по-другому, так как в «Северстали» 99% ребят говорят по-русски.

Это отличная возможность стать лучше в изучении языка. Нас ждёт насыщенный сезон, большое количество работы и регулярные тренировки, но в свободное время я буду брать онлайн уроки русского языка, чтобы расширить словарный запас и научиться лучше составлять предложения. Мне известно немало слов, но их тяжело правильно подбирать. Безусловно, русский — это нелёгкий язык», — цитирует Барберио «Охтинский пресс-центр».

Сезон-2022/2023 защитник провёл в составе минского «Динамо», за которое сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 очков — забросил три шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+15». В плей-офф на счету Барберио шесть результативных передач в шести матчах серии первого раунда со СКА.