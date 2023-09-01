Миронов: Овечкину и Барбашёву ещё рано возвращаться в родное «Динамо»

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов заявил, что воспитанникам бело-голубых нападающим Александру Овечкину и Ивану Барбашёву, ещё рано возвращаться в родной клуб из НХЛ.
«Овечкин пусть пока рекорды Гретцки побьёт, потом приедет. А Барбашёв — выигрывает Кубки Стэнли. Летом после чемпионства общался с ним, поздравил. Очень рад его успехам. Пока не надо им возвращаться.
Хотел бы я попробовать вернуться в НХЛ? Я открыт, если будут интересные предложения, буду рассматривать, любой игрок хочет там выступать. Этим летом туда уехали из «Динамо» Никита Новиков и Богдан Тринеев. Общался с ребятами, подсказал кое-что. Желаю им успехов, главное, чтобы травм не было», — цитирует Миронова Metaratings.ru.
Барбашёв в прошлом сезоне в составе «Вегаса» выиграл свой второй Кубок Стэнли в карьере. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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