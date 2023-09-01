Назаров: хочется больше топ-матчей хоккея на федеральном ТВ, а не унылого футбола

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров выразил надежду, что федеральные телеканалы будут больше внимания уделять хоккею как единственному виду спорта в России, в котором есть конкуренция с ведущими западными лигами.
«Хочу всех поздравить с началом регулярного чемпионата КХЛ. Хочется, чтобы бесплатные федеральные каналы побольше показывали топ-матчей хоккея, да и в целом больше хоккейных игр. Дело в том, что это единственный вид спорта в нашей стране, который может конкурировать с ведущими западными спортивными лигами. Тем более что хоккей в России поддерживают на самом высоком уровне, в него играет и его любит президент России. А показывать в начале сезона вместо топ-матчей КХЛ унылый и менее интересный футбол совершенно нецелесообразно», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал руководство телеканала «Матч ТВ» за отказ транслировать игру регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и СКА. На телеканале на 2 сентября в это время запланирован показ матча РПЛ между «Факелом» и «Крыльями Советов».
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