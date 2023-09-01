Е. Свечников: глупо играть на больших площадках, тратишь огромную долю энергии на раскаты

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал, что предпочитает североамериканские размеры хоккейных площадок и считает, что на больших европейских площадках хоккеистам приходится тратить много энергии на катание.
«Привык начинать сезон позже? Я только рад, что начал играть раньше. Три-четыре месяца подготовки — это уже слишком. Мне больше проблем доставляет площадка огромная. Все эти раскаты…Ты тратишь огромную долю энергии просто из-за размеров коробки. Не мне судить, но это глупо — играть на больших площадках.
Разве я не на таких площадках вырос? Вырос — да. Но я 10 лет провёл в других условиях, где больше моментов создаётся, больше голов, зрелища, силовых приёмов. Меньше приходится кататься, от этого и сил меньше тратишь. Они остаются для других хоккейных дел. Не буду скрывать, у меня уйдёт какое-то время на адаптацию», — цитирует Свечникова Sport24.
Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Всего в НХЛ Свечников провёл 172 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков при показателе полезности «-16».
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