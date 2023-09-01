Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ак Барс». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Есмантович: вопросы, которые были у нас с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме

Есмантович: вопросы, которые были у нас с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме
Аудио-версия:
Комментарии

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал включение голкипера Ивана Федотова в заявку на сезон КХЛ, несмотря на действующий контракт в НХЛ с «Филадельфией Флайерз».

«Все вопросы, которые были у нас с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме. Мы несколько раз созванивались с генеральным менеджером. Пытались найти точки соприкосновения в формате того, что Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА. Но, как видите, дело дошло до того, что нам пришлось принимать своё решение. Мы его приняли», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».

Материалы по теме
ИИХФ начнёт дисциплинарный процесс против ЦСКА, если Иван Федотов сыграет с «Ак Барсом»
Материалы по теме
В деле Федотова не надо искать врагов. Упрямство ЦСКА может «добить» наш хоккей
В деле Федотова не надо искать врагов. Упрямство ЦСКА может «добить» наш хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android