Есмантович: вопросы, которые были у нас с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал включение голкипера Ивана Федотова в заявку на сезон КХЛ, несмотря на действующий контракт в НХЛ с «Филадельфией Флайерз».
«Все вопросы, которые были у нас с «Филадельфией», мы отработали в устном режиме. Мы несколько раз созванивались с генеральным менеджером. Пытались найти точки соприкосновения в формате того, что Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА. Но, как видите, дело дошло до того, что нам пришлось принимать своё решение. Мы его приняли», – передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Сегодня, 1 сентября, откроется сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги встречей между ЦСКА и «Ак Барсом» за Кубок Открытия. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между ЦСКА и «Ак Барсом».
- 1 сентября 2023
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