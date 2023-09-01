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ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
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18:50 Мск
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ИИХФ начнёт дисциплинарный процесс против ЦСКА, если Иван Федотов сыграет с «Ак Барсом»

ИИХФ начнёт дисциплинарный процесс против ЦСКА, если Иван Федотов сыграет с «Ак Барсом»
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался о возможном участии российского голкипера Ивана Федотова в матче Кубка Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом», запланированном на сегодня, 1 сентября. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вратарь уже появился на предыгровой раскатке.

«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то ИИХФ начнёт дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», — приводит слова Тардифа «Спорт-экспресс».

Напомним, встреча между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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