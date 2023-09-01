НХЛ продолжит политику уважения и соблюдения контрактов хоккеистов в КХЛ

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказался о возможных изменениях в отношении НХЛ к уважению контрактов с КХЛ. В Северной Америке продолжат уважать действующие соглашения хоккеистов из КХЛ.

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ был заключён в 2010 году и действовал до 2022-го, регулярно продлеваясь. В соответствии с документом лиги уважали контракты хоккеистов с клубами, исключая возможный переезд в другую лигу при действующем соглашении. Весной 2022 года стало известно, что меморандум был приостановлен, однако в КХЛ заявили, что обе стороны по-партнёрски продолжат соблюдать и уважать контракты хоккеистов.