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НХЛ продолжит политику уважения и соблюдения контрактов хоккеистов в КХЛ

НХЛ продолжит политику уважения и соблюдения контрактов хоккеистов в КХЛ
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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказался о возможных изменениях в отношении НХЛ к уважению контрактов с КХЛ. В Северной Америке продолжат уважать действующие соглашения хоккеистов из КХЛ.

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ был заключён в 2010 году и действовал до 2022-го, регулярно продлеваясь. В соответствии с документом лиги уважали контракты хоккеистов с клубами, исключая возможный переезд в другую лигу при действующем соглашении. Весной 2022 года стало известно, что меморандум был приостановлен, однако в КХЛ заявили, что обе стороны по-партнёрски продолжат соблюдать и уважать контракты хоккеистов.

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