Савельев: если ФХР выйдет из ИИХФ, все игроки, сыгравшие в КХЛ, получат дисквалификацию

Генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию с российским вратарём Иваном Федотовым. Специалист созвонился с представителями Международной Федерации хоккея. Савельев разузнал, какие последствия могут постигнуть отечественный хоккей, если Федотов сыграет за ЦСКА в Кубке Открытия с «Ак Барсом».
«Ну что же. В связи со всей шумихой решил я позвонить и узнать напрямую у ИИХФ, что может произойти, если сегодня вратарь ЦСКА Иван Федотов выйдет и сыграет.
Есть разные пути развития. Но худший может продолжить преследовать российский хоккей ещё очень много лет.
Во-первых. Если Федотов выходит и играет, как известно, матч будет сыгран. Дальше уже важна реакция КХЛ на данный факт. Если КХЛ действует согласно регламенту ИИХФ, то будет техническое поражение и штраф, который ЦСКА должен оплатить ИИХФ и получить ужесточённый трансферный бан.
Если же КХЛ никак не реагирует, то ИИХФ уже понимает, что КХЛ поддерживает позицию ЦСКА, и накладывает бан на переходы всех игроков с трансферной картой не в РФ для участия в играх КХЛ.
Если КХЛ никак и на это не реагирует и продолжает регистрировать игроков, то ИИХФ вполне имеет право наложить на всех игроков, поучаствовавших хотя бы в одном матче после наложения бана, дисквалификацию на все переходы в любые соревнования под эгидой ИИХФ. И тут я хочу напомнить, что Американская и Канадская федерации являются членами ИИХФ. То есть реально все игроки, сыгравшие матч после бана, смогут играть ближайший год либо в КХЛ, либо в НХЛ/АХЛ.
Если ФХР выходит из ИИХФ, то все игроки, проводящие хотя бы один матч под эгидой ФХР, получают дисквалификацию от двух-трёх лет в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Также вполне по закону по возвращении на международную арену в будущем придётся пройти путь из самой низкой лиги чемпионатов мира на тот момент.
Это просто факты, я не пытаюсь создать плохое мнение или создать волну того, что это ужасно и т. д.
Моя задача этим текстом просто дать реальные расклады. А дальше — увидим», — говорится в сообщении.
- 1 сентября 2023
-
17:23
-
16:46
-
16:23
-
15:50
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:46
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:35
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:25
-
08:55