Савельев: если ФХР выйдет из ИИХФ, все игроки, сыгравшие в КХЛ, получат дисквалификацию

Генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию с российским вратарём Иваном Федотовым. Специалист созвонился с представителями Международной Федерации хоккея. Савельев разузнал, какие последствия могут постигнуть отечественный хоккей, если Федотов сыграет за ЦСКА в Кубке Открытия с «Ак Барсом».

«Ну что же. В связи со всей шумихой решил я позвонить и узнать напрямую у ИИХФ, что может произойти, если сегодня вратарь ЦСКА Иван Федотов выйдет и сыграет.

Есть разные пути развития. Но худший может продолжить преследовать российский хоккей ещё очень много лет.

Во-первых. Если Федотов выходит и играет, как известно, матч будет сыгран. Дальше уже важна реакция КХЛ на данный факт. Если КХЛ действует согласно регламенту ИИХФ, то будет техническое поражение и штраф, который ЦСКА должен оплатить ИИХФ и получить ужесточённый трансферный бан.

Если же КХЛ никак не реагирует, то ИИХФ уже понимает, что КХЛ поддерживает позицию ЦСКА, и накладывает бан на переходы всех игроков с трансферной картой не в РФ для участия в играх КХЛ.

Если КХЛ никак и на это не реагирует и продолжает регистрировать игроков, то ИИХФ вполне имеет право наложить на всех игроков, поучаствовавших хотя бы в одном матче после наложения бана, дисквалификацию на все переходы в любые соревнования под эгидой ИИХФ. И тут я хочу напомнить, что Американская и Канадская федерации являются членами ИИХФ. То есть реально все игроки, сыгравшие матч после бана, смогут играть ближайший год либо в КХЛ, либо в НХЛ/АХЛ.

Если ФХР выходит из ИИХФ, то все игроки, проводящие хотя бы один матч под эгидой ФХР, получают дисквалификацию от двух-трёх лет в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Также вполне по закону по возвращении на международную арену в будущем придётся пройти путь из самой низкой лиги чемпионатов мира на тот момент.

Это просто факты, я не пытаюсь создать плохое мнение или создать волну того, что это ужасно и т. д.

Моя задача этим текстом просто дать реальные расклады. А дальше — увидим», — говорится в сообщении.