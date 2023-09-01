Билялетдинов рассказал, как в «Ак Барсе» отреагировали на появление Федотова в заявке ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы в матче Кубка Открытия с ЦСКА (5:2) рассказал, как в команде отреагировали на появление Ивана Федотова в заявке армейского клуба.

«Я считаю, что очень хорошая игра получилась. Обе команды играли здорово, показали хороший хоккей — эмоциональный, быстрый. Удаления, большинство — всё было. Первый матч, я считаю, что зрители получили большое удовольствие тоже.

Говорили ли что-то игрокам, когда узнали, что Федотов в воротах ЦСКА? Мы не думали об этом. А что об этом думать-то? Мы выходили играть против ЦСКА», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился первый матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Казанцы стали обладателями Кубка Открытия.