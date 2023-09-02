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Гальченюк дебютирует за СКА в матче с московским «Динамо», Алекс в первом звене

Гальченюк дебютирует за СКА в матче с московским «Динамо», Алекс в первом звене
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Сегодня, 2 сентября, на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в Москве состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» примет санкт-петербургский СКА. Команды объявили составы на встречу.

За СКА дебютирует новичок Алекс Гальченюк. Легионер сыграет в первом звене с Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным.

СКА:

Маттссон (Иванов).
Никишин — Сергеев, Толчинский — Гальченюк — Хайруллин;
Сапего — Камалов, Лайпсик — Кадейкин — Алистров;
Педан — М. Федотов, И. Федотов — Воробьёв — Хуснутдинов;
Пашнин, Глотов — Зинченко — Дедунов; Демидов.

Московское «Динамо»:

Коновалов (Моторыгин).
Готовец — Ожиганов, Михайлов — Каблуков — Муранов;
Миронов — Мартынов, Гусев — Уил — Морозов;
Пыленков — Менелл, Пакетт — О'Делл — Рашевский;
Кудашов — Римашевский, Никонов — Ильенко — Петухов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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