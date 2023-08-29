«Спартак» безгрешен, «Локомотив» — мощь. Итоги предсезонки для команд Запада КХЛ

Вслед за итогами предсезонки для команд Восточной конференции КХЛ делаем выводы о летних достижениях и неудачах команд Запада.

«Витязь»

8 матчей: 3 победы — 5 поражений

С «Витязем» всё не вполне ясно: подбор его соперников был довольно слабым, но даже с «Куньлунем» и «Амуром» команда испытывала серьёзные сложности. Подмосковные хоккеисты пропустили 22 шайбы за восемь матчей, и это довольно много для команды, в которой нет больших звёзд.

«Динамо» Москва

10 матчей: 6 побед — 4 поражения

Динамовцы крайне невыразительно выступили на турнире в Уфе, но, похоже, и не преследовали цели побеждать, а вот уже ближе к старту сезона разогнались. В результате на Кубке мэра Москвы команда, хотя и стала только третьей, продемонстрировала хороший результативный хоккей. Самая мощная конкуренция по линиям развернулась во вратарской: здесь, помимо уже известных Коновалова и Волкова, на место в основе претендует 20-летний Моторыгин, и тренерам предстоит очень нелёгкий выбор.

«Динамо» Минск

6 матчей: 3 победы — 3 поражения

Минчане обошлись без турниров и в контрольных матчах чередовали победы с поражениями. Самый приятный сюрприз для Дмитрия Квартальнова – прогресс Владислава Кодолы: нападающий набрал семь очков в пяти играх. Тренер может положиться и на вратаря – Алексей Колосов в полном порядке, что, впрочем, не сюрприз.

«Куньлунь»

8 матчей: 5 побед — 3 поражения

Китайско-мытищинский клуб выиграл первый трофей в собственной истории – правда, это был всего лишь Кубок Лады, за который боролись команды ниже среднего, в том числе «Химик» из ВХЛ. Осенью «Куньлунь» часто выглядит бодрым – и не исключено, что команде удастся сохранить предсезонный запал на ближайший месяц. Но пока трудно поверить, что за этим может последовать выход на качественно иной уровень.

«Локомотив»

10 матчей: 7 побед — 3 поражения

Ярославцы оставили чрезвычайно солидное впечатление от своей игры. «Локомотив» избежал срывов, характерных для летнего хоккея, и показал себя очень спокойной, дисциплинированной и обученной командой, способной уверенно контролировать шайбу и реализовывать свои моменты. На турнире за Кубок Блинова волжане забросили 15 шайб в четырёх матчах, что не может не удивлять.

«Северсталь»

9 матчей: 3 победы — 6 поражений

Череповчане провели два очень странных отрезка. С одной стороны, проиграли все пять контрольных матчей (три из них одному сопернику – «Локомотиву»). С другой — здорово проявили себя на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге. Там команда Андрея Козырева разгромила «Сочи» (1:7), дожала «Сибирь» (1:0) и деклассировала «Автомобилист» (5:2), а уступила только СКА.

СКА

8 матчей: 5 побед — 3 поражения

Питерцы были не в своей тарелке на турнире в Сочи, где смогли выиграть только у хозяев. Но потом в клубе всё-таки нашли силы проститься с несколькими игроками, и порядка стало чуть больше. В результате армейцы с запасом взяли Кубок Пучкова. С особенно хорошим настроением к сезону подходит Сергей Толчинский – в его исполнении несколько отличных голов – а также молодая связка Мичков – Демидов. Правда, есть сомнения, что на официальные матчи её оставят в неизменном виде.

«Спартак»

7 матчей: 7 побед

В КХЛ достаточно изменившихся за лето команд, а вот преобразившихся уже гораздо меньше, и главная из них – «Спартак». Алексей Жамнов феерически взошёл на тренерский мостик, развязал руки креативным нападающим и показал стопроцентный результат. В семи матчах красно-белые забросили 26 шайб – не фантастика, но очень прилично. При этом пропущено только 11.

«Торпедо»

8 матчей: 4 победы — 4 поражения

«Торпедо» не нужен сезон, чтобы выделиться на фоне конкурентов – достаточно предсезонки. Команда Игоря Ларионова не заявилась ни на один турнир, вместо чего провела серию контрольных матчей. В пяти из них нижегородцам противостояли команды ВХЛ – «Дизель», новокузнецкий «Металлург» и «Химик». Однажды «Торпедо» даже уступило воскресенцам. Однако Ларионов демонстрирует абсолютное спокойствие, в каждом интервью подчёркивая, что летние результаты не имеют для него никакого значения. На этом фоне ещё интереснее узнать, удастся ли его подопечным перестроиться по щелчку пальцев, когда начнётся чемпионат.

ХК «Сочи»

6 матчей: 2 победы — 4 поражения

На первых порах «леопарды» смотрелись достаточно цельно, но очень скоро их начало штормить. Команда потерпела два крупных поражения (1:7 от «Северстали» и 2:8 — от «Автомобилиста»), и вне зависимости от статуса матчей это воспринимается как серия тревожных звоночков.

ЦСКА

4 матча: 3 победы — 1 поражение

ЦСКА провёл очень короткую игровую предсезонку: это неудивительно с учётом того, что почти весь март и апрель команда выходила на лёд через день. Тем не менее обстановка вокруг московского коллектива нездоровая: все взгляды прикованы к президенту Игорю Есмантовичу и вратарю Ивану Федотову, а что происходит с остальной командой – вопрос второстепенный.