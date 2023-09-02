«Не секрет, что я сделал операцию летом». Николишин — о 70% выигранных вбрасываний

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».

«Всё супер, самое важное, что выиграли игру, ведь как начнёшь – так и продолжишь. Играли здорово, просто не забивали долго свои моменты. «Сибирь» — классная команда, тоже хотела победить. Вратарь здорово сыграл, полевые сыграли самоотверженно. Честь им и хвала, но мы в конце забили очень нужный гол.

Под 70% выигранных вбрасываний? Ни для кого не секрет, что я сделал операцию на плече летом. И вот, наверное, закачка плеча на протяжении пяти месяцев даёт свои плоды. Да, играл номинально в третьем звене, но у нас без разницы – первое или четвёртое. Все играем ради одного дела, конечно, хочется больше игрового времени, но сколько дали – столько дали. Всё равно выходил в первой спецбригаде большинства, создали много моментов. Так что грех жаловаться.

Действительно, есть цель на следующий матч – забить первый гол за «Авангард». Но командный результат на первом месте, посмотрите, как раздевалка радуется, все довольны», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.