«Не секрет, что я сделал операцию летом». Николишин — о 70% выигранных вбрасываний

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью».
«Всё супер, самое важное, что выиграли игру, ведь как начнёшь – так и продолжишь. Играли здорово, просто не забивали долго свои моменты. «Сибирь» — классная команда, тоже хотела победить. Вратарь здорово сыграл, полевые сыграли самоотверженно. Честь им и хвала, но мы в конце забили очень нужный гол.
Под 70% выигранных вбрасываний? Ни для кого не секрет, что я сделал операцию на плече летом. И вот, наверное, закачка плеча на протяжении пяти месяцев даёт свои плоды. Да, играл номинально в третьем звене, но у нас без разницы – первое или четвёртое. Все играем ради одного дела, конечно, хочется больше игрового времени, но сколько дали – столько дали. Всё равно выходил в первой спецбригаде большинства, создали много моментов. Так что грех жаловаться.
Действительно, есть цель на следующий матч – забить первый гол за «Авангард». Но командный результат на первом месте, посмотрите, как раздевалка радуется, все довольны», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 2 сентября 2023
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