Главный тренер «Трактора» оценил игру канадского вратаря Зака Фукале в матче с «Ладой»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Ладой» (2:1).
«Замечательная атмосфера, почти полный дворец. Хочу отметить, было чётко слышно наших болельщиков. Неплохо начали, было хорошее движение. Было много брака в передачах, заигрывались, пытаясь довести до верного. Активной игрой вынудили соперника ошибиться. Важно было сегодня победить.
В Челябинске чуть больше площадка, осталась привычка чуть подержать шайбу. Попросили в перерывах большую нацеленность на ворота. Первый матч, было давление. Брака хватало. Игра Фукале? Зак проводит все игры на высоком уровне. Сегодняшний матч показал, что он подчистил все ошибки в обороне. Посмотрим его состояние, непростой матч. Большая нагрузка на него. Чибисов готовится по индивидуальному плану. Марушев получил повреждение на последней тренировке, остался лечиться в Челябинске», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 2 сентября 2023
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