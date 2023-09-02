«Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ, уступив «Трактору»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). «Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ.

На четвёртой минуте Никита Попугаев вывел тольяттинцев вперёд. Второй период прошёл без голов. На 44-й минуте Сергей Калинин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Виталий Кравцов и Семён Дер-Аргучинцев. Через две минуты Антон Бурдасов после паса Сергея Калинина вывел челябинцев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Лада» примет СКА. Оба матча состоятся 4 сентября.