Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ, уступив «Трактору»

«Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ, уступив «Трактору»
Комментарии

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). «Лада» потерпела поражение в первом матче после возвращения в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Попугаев – 03:37 (5x5)     1:1 Калинин (Кравцов, Дер-Аргучинцев) – 43:41 (5x4)     1:2 Бурдасов (Калинин) – 45:43 (5x5)    

На четвёртой минуте Никита Попугаев вывел тольяттинцев вперёд. Второй период прошёл без голов. На 44-й минуте Сергей Калинин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Виталий Кравцов и Семён Дер-Аргучинцев. Через две минуты Антон Бурдасов после паса Сергея Калинина вывел челябинцев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Лада» примет СКА. Оба матча состоятся 4 сентября.

Материалы по теме
Видео
Новичок «Лады» Подъяпольский совершил грубую ошибку, благодаря этому «Трактор» забил гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android