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Экс-тренер «Вашингтона» не поставил Овечкина в топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ

Экс-тренер «Вашингтона» не поставил Овечкина в топ-3 лучших первых номеров драфта НХЛ
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро составил топ-10 лучших первых номеров драфта Национальной хоккейной лиги, сообщает NHL Network. В рейтинг попал российский нападающий «столичных» Александр Овечкин.

Примечательно, что капитан «Вашингтона» занял лишь четвёртое место в топе Будро. Ещё примечательнее, что вечный соперник Овечкина, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал лишь пятым. Первое место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Топ-10:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
3. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
4. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
5. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
6. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;
7. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»;
8. Райан Ньюджент-Хопкинс, «Эдмонтон Ойлерз»;
9. Джон Таварес, «Нью-Йорк Айлендерс» (ныне выступает за «Торонто Мэйпл Лифс»);
10. Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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