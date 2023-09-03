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Голкипер ЦСКА Федотов начнёт матч с «Адмиралом» в запасе

Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Адмиралом». Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 3 сентября, и начнётся в 17:00 мск.

Голкипер армейского клуба Иван Федотов начнёт матч на скамейке запасных. В старте сыграет Александр Шарыченков. Напомним, в прошлом матче ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5) Иван пропустил пять шайб.

Состав ЦСКА:

Шарыченков (Федотов);

Классон — Нестеров, Мамин — Соркин — Григоренко;

Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;

Провольнев — Грудинин, Карнаухов, Светлаков — Абрамов;

Янченко, Мингачёв — Панкратов — Полтапов; Макаров.

Ранее Международная федерация хоккея вынесла решение по делу российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.