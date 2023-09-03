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Голкипер ЦСКА Федотов начнёт матч с «Адмиралом» в запасе

Голкипер ЦСКА Федотов начнёт матч с «Адмиралом» в запасе
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Адмиралом». Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 3 сентября, и начнётся в 17:00 мск.

Голкипер армейского клуба Иван Федотов начнёт матч на скамейке запасных. В старте сыграет Александр Шарыченков. Напомним, в прошлом матче ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5) Иван пропустил пять шайб.

Состав ЦСКА:

Шарыченков (Федотов);
Классон — Нестеров, Мамин — Соркин — Григоренко;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;
Провольнев — Грудинин, Карнаухов, Светлаков — Абрамов;
Янченко, Мингачёв — Панкратов — Полтапов; Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Карнаухов (Провольнев, Абрамов) – 05:11 (5x5)    

Ранее Международная федерация хоккея вынесла решение по делу российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

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